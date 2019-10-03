Минфин предложил обязать Google, Facebook и Apple делиться доходами от деятельности в России

Министерство финансов предложило изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, начали делиться доходами от деятельности в России, пишет РБК.

Положение появилось в новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Министерство предложило изменить российские законы так, чтобы компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи: по мнению ведомства, это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери.

«Существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний приводят в настоящее время к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей», — заявили в Минфине.

Сейчас крупные компании стараются переносить штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции и платят налог на прибыль по месту их регистрации. Например, Google, Facebook, Microsoft и российский разработчик игр Playriх открыли европейские офисы в Ирландии.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал крайне актуальными для России и других европейских стран вопросы налогов для крупных компаний.