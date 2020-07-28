Минфин предложил изымать и передавать подозрительные накопления россиян Пенсионному фонду

Министерство финансов подготовило поправки в бюджетный и гражданский Кодексы, согласно которым предлагается перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут «Известия». Сейчас в пользу государства изымают имущество, которое приобретено на незаконные доходы.

Согласно поправкам, конфисковывать будут и подозрительные денежные накопления россиян — в случае отсутствия доказательств законности их получения — соответствующий законопроект внесён в правительство. В нём указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2020 года года, в большинстве фракций Госдумы эту инициативу поддержали. При этом в Минфине пока не говорят, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Также в министерстве не определились, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов отметил, что Пенсионный фонд сегодня испытывает большую нехватку средств — по его подсчётам, дефицит составляет около 650 млрд рублей.

«Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает», — заявил первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, инициатива Минфина является попыткой «заштопать» эту систему. Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что изъятые средства нужно направлять целевым способом на рост пенсий, а не просто «размазывать в общем бюджете».

В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, которое было не подтверждено доходами. Генпрокурор Игорь Краснов в июне на заседании Совета Федерации заявил, что с начала года эта сумма составила 21,4 млрд рублей.