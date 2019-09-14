Минфин предлагает ввести акцизы на системы нагревания табака

Министерство финансов России выступило с предложением с 2020 года взимать акциз с электронных систем доставки никотина. В эту категорию попадают вейпы, электронные сигареты и устройства нагревания табака.

Как пишет «Коммерсантъ», ставка составит 50 рублей за устройство и каждый год будет повышаться на два рубля.

Напомним, в мае 2019 года правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. Систем нагревания табака на тот момент в списке не было.