Минфин предлагает легализовать криптовалюту в России

Минфин России внёс в правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалюты. Ей всё ещё нельзя будет расплачиваться на территории РФ, но можно будет задействовать её в инвестировании.

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа в РФ будет по-прежнему запрещено. Цифровые валюты рассматриваются в качестве инструмента для инвестиций», — говорится на официальном сайте Министерства финансов.

Отмечается, что квалифицированные инвесторы и юрлица смогут совершать операции без ограничений. Остальным придётся пройти тестирование.

«Перед приобретением криптовалюты граждане должны будут проходить онлайн-тестирование, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты. При успешном прохождении тестирования они смогут вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно, при непрохождении — 50 тысяч рублей», — отмечается на сайте Минфина.

Ранее Банк России предложил полностью запретить криптовалюту в России, на что глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что это так же невозможно, как нельзя запретить интернет. Он отметил, что ведомство планирует вывести майнинг криптовалюты в легальное поле.