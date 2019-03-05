Минфин поддержал инициативу ввести минимальную розничную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции отправил в Минфин инициативу об установлении минимальной розничной цены на пиво в размере 35 рублей за 0,5 литра (без учёта наценки дистрибутора - порядка 10% - и торговой сети), со ссылкой на представителя организации пишут «Известия».

По данным ритейлеров, на данный момент минимальная цена за 0,5 литра пива в розницу составляет 30 рублей, а средняя цена — 50-60 рублей.

По словам представителя союза, минимальная розничная цена на пиво поднимет качество продаваемой продукции, потому что слишком низкая цена на алкогольный напиток говорит о его сомнительном качестве и вызывает вопросы к легальности его производства. В Минфине в целом поддерживают введение инициативы.

«Мы в целом за МРЦ, если отладить администрирование. Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены, без проведения детальных расчётов МРЦ вводить нельзя», — заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что введение МРЦ на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке.

Ранее в России были введены минимальные розничные цены на бутылку водки - 215 рублей, бренди - 307 рублей, коньяка - 388 рублей, шампанского - 164 рубля.