Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года

В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, со ссылкой на сотрудников Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства, пишет РИА Новости.

Эксперты сделали выводы, изучив документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

«Учитывая повышение НДС до 20%, а также индексацию акцизов, страховых взносов, продолжение роста нагрузки по имущественным налогам и так далее, налоговые доходы бюджета будут расти. Такая же тенденция [сохранится] и в 2020–2022 годах», — прогнозируют эксперты.

Налоговая нагрузка на экономику растёт последние несколько лет: в 2015 году налоговые доходы бюджета составили 28,97% ВВП, в 2018 году — 32,72% ВВП, а к концу 2019 года цифры будут ещё выше, полагают в ИКСИ.