Минфин и ЦБ будут зачислять граждан в систему пенсионного капитала автоматически

Минфин и Центробанк решили подключать граждан к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически, со ссылкой на источники в правительстве и на финансовом рынке пишет РБК.

Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», в третьем пункте которой говорится, что «молчание признаётся выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». По словам собеседников издания, это фактически означает автоматическое подключение граждан к выплате взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

Концепция ИПК предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться от ИПК.

Основной спор шёл во поводу механизма вступления гражданина в систему. Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке, против этого выступал Минтруд и социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец. В мае замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин отказался от автоматического зачисления граждан в систему ИПК.

Управляющие компании предлагали альтернативную схему формирования ИПК. Они хотят напрямую участвовать в формировании индивидуального пенсионного капитала своих клиентов. НПФ восприняли эту идею скептически.