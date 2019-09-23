Минфин анонсировал массовое сокращение чиновников

В 2020 году в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению числа госслужащих и повышению зарплат оставшимся, рассказала РИА Новости первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

По словам чиновницы, без такой реформы зарплаты госслужащих будут только индексироваться по инфляции, а чтобы повысить зарплаты на более существенную сумму, в бюджете придется искать дополнительные 100 миллиардов рублей в год.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — заявила Нестеренко.

По её словам, сокращение будет проходить в два этапа: на первом (в 2020 году) власти сократят численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021 году численность территориальных органов сократится ещё на 10%. Второй этап подразумевает совершенствование государственного аппарата — укрупнение территориальных органов министерств и ведомств, что, в свою очередь, также приведёт к сокращению численности штата.