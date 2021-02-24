Минэнерго сообщило о вероятности повышения тарифов на электричество и тепло в части регионов

В ряде российских регионов могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию — рост цен затронет объекты инфраструктуры, работающие на угле, со ссылкой на письмо замминистра энергетики России Анатолия Яновского в адрес федеральных Минэкономразвития и Минпромторга пишут «Известия».

По мнению чиновника, причиной подорожания тарифов станет увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля в этом году.

«Можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечёт за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — говорится в письме.

Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2—4 раза, уточняет издание. Это коснётся и техники для ведения горных работ (бульдозеры, колёсные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и др.). В Минэнерго уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии.