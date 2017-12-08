Минэкономразвития предложило ужесточить процедуру техосмотра

Минэкономразвития подготовило поправки, ужесточающие процедуру прохождения техосмотра, со ссылкой на данные ведомства пишет «Коммерсантъ».

По информации министерства, количество проводимых техосмотров в России за пять лет сократилось на 20-33%, а штраф в размере 100-300 тысяч рублей за выдачу диагностических карт без прохождения техосмотров был применён всего 99 раз. Согласно данным союза операторов ТО «Техэксперт», фактически машину на осмотр предоставляют лишь примерно 20% владельцев.

Для исправления ситуации министерство предлагает вновь ввести штраф в размере 800 рублей за управление машиной, не прошедшей техосмотр. Процедуру прохождения техосмотра придётся фиксировать при помощи фото- и видеосъёмки, а государственный контроль над операторами получит Ространснадзор. Также ужесточится наказание за выдачу диагностических карт без проверки машины. Помимо этого, планируется ввести уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в базу данных о машинах, прошедших техосмотр.

В Минэкономразвития отметили, что поправки согласованы со всеми ведомствами, включая ГИБДД, в декабре их планируют внести в правительство.