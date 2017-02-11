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15 Фев 2017 09:39 | Метки: Новости, Экономика

Минэкономразвития и Минфин договорились повысить НДС

В Минэкономразвития и в Минфине разработали план для перезагрузки экономического роста. Об этом федеральные чиновники рассказали «Ведомостям». 

Министерства пришли к выводу, что необходимо понизить налог на труд, а выпадающую часть бюджета компенсировать за счёт косвенных налогов. Исходя из этого, экономический блок правительства решил, что страховой взнос следует понизить до 21%, а НДС, напротив, повысить до 21%. Это не окончательный вариант предложения, подчеркнул источник газеты. Ведомства также рассматривают вариант снижения соцотчислений до 21% и повышения НДС до 22% (другие варианты: 20% и 22%, 22% и 22% соответственно).

Автором идеи выступил глава МЭР Максим Орешкин. Его поддержал министр финансов Антон Силуанов, который при этом опасается, что выпадающие доходы внебюджетных фондов нужно будет компенсировать из федерального бюджета.

Издание добавляет, что 13 февраля Орешкин озвучил концепцию перезапуска экономики первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Она включает в себя поддержку экспорта, меры по борьбе с бедностью, предложения по изменению налога на доходы физических лиц и расширение налоговых стимулов для инновационных компаний.

Ранее Силуанов говорил о необходимости до 2019 года создать такую налоговую систему, которая позволит «не трогать» её на протяжении как минимум шести лет. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию сказал правительству, что все необходимые поправки в налоговый кодекс нужно принять в 2018 году, чтобы с начала 2019 года они вступили в силу. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Полит.ру»

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