Минцифры рекомендует сотовым операторам сократить интернет-трафик 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отправило письмо мобильным операторам с рекомендацией сократить интернет-трафик в пакетных предложениях. Об этом Минцифры сообщило в своём Telegram-канале.

В письме отмечается, что решение было принято в «условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования».

«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — заявили в ведомстве.

В письме объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи» и обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

Представители операторов сотовой связи прокомментировали «Известиям» рекомендацию Минфифры. Так, директор по связям с госорганами «Мегафона» Владимир Месропян отметил, что заявление ведомства выглядит рациональным и своевременным «в условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования».

В МТС также согласились, что рекомендация Минцифры — это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета.

Ранее в Минцифры сообщили, что пока не видят предпосылок для сбоев в сетях связи и что с операторами связи и представителями IT-отрасли проводятся регулярные встречи, на которых оценивается ситуация на рынке.