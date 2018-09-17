Милонов призвал главу Минздрава ввести в России «сухой закон»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России «сухой закон» до того, как будет «наведён порядок» в алкогольной отрасли, со ссылкой на письмо парламентария пишет РИА Новости.

«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьёзных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного "сухого закона" на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», — говорится в письме Милонова.

Депутат также предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного.

«В последние годы уровень потребления алкоголя в нашей стране остаётся на опасно высоком уровне. Мало того, качество потребляемого алкоголя не всегда отвечает утверждённым стандартам качества и безопасности. С сожалением можно констатировать, что по ряду косвенных признаков в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма. К бутылке тянутся не только взрослые, но даже дети — на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры», — заявил депутат.

Милонов сослался на статистику, согласно которой в последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз.

«Особенно страдает от "зелёного змия" сельская местность и аграрные регионы — целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка, который случился в 90-е годы, последствия которого мы только ещё преодолеваем», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объёмов потребления алкоголя — около 18 литров спирта на душу населения, включая детей, по данным статистики на 2018 год, — не было.