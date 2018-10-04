Милонов предложил запретить школьникам красить волосы и пользоваться косметикой

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в школах «этикет учащегося» и запретить детям пользоваться косметикой и красить волосы, пишет РИА Новости.

«Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», — заявил Милонов.

По его мнению, девочки и мальчики с 1-го по 11-й класс не должны отходить от правил школы относительно внешнего вида, поэтому им следует исключить пользование косметикой и прекратить окрашивать волосы. Милонов отметил, что введение дополнительных, но «не излишних» правил для школьников необходимо из-за «зловредного влияния масс- и поп-культуры».

«В части норм поведения детям необходимо следовать писаному и утверждённому "этикету учащегося", составляемому каждой школой с учётом рекомендаций Министерства просвещения. В нём должно быть регламентировано поведение учащихся как внутри школы, так и за её пределами, допустимые нормы отношений между одноклассниками», — пишет он.

Ранее в Перми директор школы отстранила от занятий 15-летнюю девочку из-за того, что она в нарушение школьного регламента покрасила волосы в розовый цвет. Региональный омбудсмен назвал такой шаг дискриминацией. Прокуратура возбудила дело в отношении директора учебного заведения, отметив, что школа не может устанавливать требования к цвету и длине волос учащихся.