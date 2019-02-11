Милонов предложил отменить эвакуацию неправильно припаркованных зимой машин

В Госдуме предложили не эвакуировать неправильно припаркованные машины в осенне-зимнее время, если они не мешают дорожному движению, пешеходам и коммунальным службам, пишет РИА Новости. С инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

По его мнению, изменение действующего законодательства в части эвакуации автотранспорта на штрафные стоянки нужно из-за того, что нередко водители вынуждены парковаться неправильно по причине заваленных снегом парковок. Часто это можно наблюдать при сильных снегопадах, когда коммунальные службы не успевают убирать улицы.

Депутат считает, что в таких случаях не нужно эвакуировать транспорт, а достаточно составить протокол и выписать штраф. Милонов ссылается на многочисленные обращения автовладельцев, которые жалуются на то, что машины эвакуируют безо всякой поправки на погодные условия и что «эвакуаторщики стремятся не помогать коммунальным службам во время уборки улиц, а лишь гонятся за количеством составленных протоколов и штрафов». При этом эвакуация автомобиля требует присутствия инспектора ДПС. Милонов отмечает, что вместо того, чтобы тратить своё служебное время на «безобидные» припаркованные машины, сотрудник ГИБДД мог бы направляться на более важные участки, где его, возможно, ждут пострадавшие в результате ДТП.

Предложение Милонова направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.