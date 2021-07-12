Миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный полёт в качестве космического туриста

11 июля 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон совершил полёт в космос в качестве космического туриста на корабле Unity-22 компании Virgin Galactic. Корабль стартовал с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Полёт продлился чуть больше часа. Астронавты поднялись на высоту около 88,5 км. На орбиту Unity-22 вывел корабль-носитель VMS Eve. Когда корабль поднялся на заданное значение, члены экипажа на несколько минут оказались в невесомости: им разрешили отстегнуть ремни безопасности. После этого корабль приступил к снижению и затем спланировал на поверхность Земли. Трансляцию полёта можно посмотреть на YouTube-канале кампании.

Это 22-й тестовый полёт для Virgin Galactic и только четвёртый пилотируемый запуск. После полёта с Брэнсоном компания планировала провести ещё два тестовых запуска, а начать коммерческие запуски с космическими туристами намерена в следующем году. У компании уже есть лицензия на отправку людей в космос от властей США.