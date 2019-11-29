Михалков подал в суд на Роспатент из-за отказа регистрировать как товарный знак изображение святого

Компания кинорежиссёра Никиты Михалкова ООО «Бесогон» требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона, пишет РИА Новости.

Компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника». Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон.ТВ» на телеканале «Россия 24». Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века. Зарегистрировать бренд компания хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

Роспатент, рассмотрев заявку, установил, что заявленное обозначение представляет собой изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса, — раннехристианского святого, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе. Эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV–XVI веках. Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах, указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой изображён образ Святителя Николая Чудотворца, а на другой — Святого Никиты.

Роспатент пришёл к выводу, что «Никита-бесогон известен и почитаем православной церковью», а довод заявителя о его малоизвестности признал неубедительным.

«Предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих», — отметило ведомство.

Никита Михалков обратился в Арбитражный суд с требованием разрешить спор.