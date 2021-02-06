МИД завёл аккаунт в TikTok, где опубликовал два видео с Навальным

У Министерства иностранных дел России появился аккаунт в социальной сети TikTok. Там уже появились первые два ролика с Алексеем Навальным.

Первое видео МИД выложил 6 февраля, на кадрах оппозиционер Алексей Навальный критикует российскую вакцину от коронавируса. Затем в кадре появляется глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который, наоборот, хвалит её. Второй ролик похож на первый, только на сторону защиты российской вакцины становится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сейчас в аккаунте МИД 760 подписчиков. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, создание аккаунта планировалось давно, а развитие событий последних дней лишь ускорило процесс.