МИД России призвал распространить действие запрета на усыновление российских детей на все страны

В Министерстве иностранных дел России предложили подумать о том, чтобы распространить действие так называемого «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления российских детей не только на граждан США, но и на представителей других стран, где нарушаются права россиян, пишет «Интерфакс».

Замдиректора консульского департамента МИД Руслан Голубовский в ходе круглого стола в Совете Федерации напомнил, что федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» более известен как «закон Димы Яковлева».

«Но тем не менее его действие не ограничивается запретом на усыновление российских детей гражданами США», — отметил Голубовский.

Закон также предполагает целый ряд мер в отношении американцев, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к таким преступлениям, отметил представитель МИД. По мнению Голубовского, можно было бы подумать над тем, чтобы убрать из закона непосредственное указание на США и попытаться сделать его более универсальным.

Напомним, 28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, получивший название «закон Димы Яковлева», который стал «симметричным ответом» на принятый в США «акт Магнитского». Закон назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приёмный отец оставил его на целый день в машине на солнцепёке.

Законом, в частности, запрещена передача российских детей (в том числе тяжелобольных, которых новые родители обязуются лечить) на усыновление американцам, в связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения с США о сотрудничестве по усыновлению детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года. Помимо имени Димы Яковлева, за законопроектом также закрепилось название «закон подлецов».

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в «законе Димы Яковлева». В июле того же года данное постановление ЕСПЧ вступило в силу.