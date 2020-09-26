МИД РФ: Отравление Навального похоже на постановку

Министерство иностранных дел России выступило с официальным заявлением, в котором предположило, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального могло быть постановкой.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе считают, что на постановку указывает «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим “гостем” был объявлен указанный “пациент”».

«Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия», — считают в министерстве.

Также у ведомства «есть вопросы» в отношении нормального самочувствия «окружавших “отравленного” Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолёта, которые по логике должны были бы серьёзно пострадать».

«Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — заявили в МИДе.

Алексей Навальный отреагировал на официальное заявление в своём Twitter.