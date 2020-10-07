МИД назвал отчёт ОЗХО об отравлении Навального частью «конспирологического сценария»

Российский МИД прокомментировал отчёт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом, сходным с нервно-паралитическими агентами из группы «Новичок», сообщается на официальном сайте ведомства.

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — сказано в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что Россия «не собирается оправдываться» перед западными странами по вопросу отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <…> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — сказал дипломат на заседании исполнительного совета ОЗХО.

Накануне специалисты ОЗХО объявили, что нашли в анализах крови и мочи Навального вещества, аналогичные химикатам из группы «Новичок», однако не включённым в список запрещённых.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику «Шарите». Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Несколько недель политик провел в коме. 23 сентября оппозиционера выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.