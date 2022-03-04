Microsoft приостановила продажу новых продуктов и предоставление услуг в России

Microsoft приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России. Об этом сообщил президент и вице-председатель совета директоров Microsoft Брэд Смит.

«Объявляем сегодня, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы находимся в тесной координации с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в связи с санкциями», — заявил Брэд Смит.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе перестал работать магазин шведского бренда одежды H&M. Также в России приостановили работу магазины IKEA. На YouTube прекратили продажу контекстной рекламы. И с 12 марта отключат семь крупных банков от системы SWIFT.