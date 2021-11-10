МФЦ начнут выдавать бумажные QR-коды со следующей недели 

10.11.2021 10:27
Жителям России, которые не зарегистрированы на «Госуслугах», будут выдавать QR-код на бумаге. Получить документ можно с 16 ноября в офисах МФЦ. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», — сказал Мишустин.
Премьер также поручил Минцифры и Минздраву РФ до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали услугу быстро и без сбоев.
- С 30 октября жители Свердловской области старше 18 лет обязаны предъявлять QR-коды, справки о вакцинации, перенесённой болезни, медотводе и результатах ПЦР-теста вместе с паспортом на входе в различные общественные заведения: торговые центры, театры, музеи, кинотеатры, рестораны, кафе, парикмахерские.