Международный олимпийский комитет утвердил новый девиз Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил девиз Игр. Решение было принято на сессии в Токио единогласно. К прежнему девизу добавили слово «вместе», сообщают «Известия».

До этого Олимпийские игры проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Теперь же девиз Игр будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

«Это эпохальное событие», — заявил глава МОК Томас Бах. Ранее, в апреле, именно он выдвинул идею изменить девиз соревнований.

Первый девиз был утверждён олимпийским конгрессом в 1884 году. Авторство девиза признаётся за французским священником Анри Дидоном.

Отметим, что также в грядущей Олимпиаде появится пять новых видов спорта — карате, сёрфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг, сообщает газета «Спорт-Экспресс».