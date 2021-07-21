Международный олимпийский комитет утвердил новый девиз Олимпиады

21.07.2021 10:13
Международный олимпийский комитет (МОК) изменил девиз Игр. Решение было принято на сессии в Токио единогласно. К прежнему девизу добавили слово «вместе», сообщают «Известия».
До этого Олимпийские игры проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Теперь же девиз Игр будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
«Это эпохальное событие», — заявил глава МОК Томас Бах. Ранее, в апреле, именно он выдвинул идею изменить девиз соревнований.
Первый девиз был утверждён олимпийским конгрессом в 1884 году. Авторство девиза признаётся за французским священником Анри Дидоном.
Отметим, что также в грядущей Олимпиаде появится пять новых видов спорта — карате, сёрфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг, сообщает газета «Спорт-Экспресс».
- Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.
- Все соревнования Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей. Такое решение приняли власти Японии из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением заболевания коронавирусом.
- Ранее стало известно, что в состав сборной России на Олимпиаду в Токио вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Всего нашу страну на международных соревнованиях представят 335 спортсменов из 30 субъектов РФ. Свердловская область входит в число регионов-лидеров по числу спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.
- На Олимпиаде выступят около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.