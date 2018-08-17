Международная правозащитная группа «Агора» запустила проект «Апология протеста» для помощи задержанным во время массовых акций

Международная правозащитная группа «Агора» запустила проект «Апология протеста», который будет специализироваться на помощи задержанным участникам массовых акций. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель организаций Павел Чиков.

Вести одноимённый Telegram -канал доверено юристу Алексею Глухову, который с 2009 года специализируется на делах в области защиты мирных собраний.

«Я сам защищаю участников мирных акций, как в российских судах, так и в Европейском суде по правам человека. В канале я буду писать о делах по защите права на мирный протест в России: от новостей с судебных ”полей” до советов и рекомендаций для участников и организаторов мирных уличных акций», — поясняет Глухов.

По словам юриста, в его команде будет работать около 20 человек и к ним может обратиться любой человек, задержанный за участие в массовых акциях.