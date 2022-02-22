Международная Компьютерная Академия «ШАГ» откроется в Нижнем Тагиле этой весной  

Уже совсем скоро, в апреле 2022 года, в Нижнем Тагиле откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования. Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) — вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот что приводит людей всех возрастов в Компьютерную Академию «ШАГ».

И это неудивительно: IT-специалисты никогда не сидят без работы. По данным портала «Деловой мир», летом 2021 года о нехватке кадров в IT-сфере заявили в Минцифры России. Тогда в ведомстве предупредили, что ситуация лишь ухудшается: через шесть лет дефицит молодых специалистов может увеличиться как минимум вдвое. К 2027 году Россия может недосчитаться двух миллионов айтишников.

Прелесть IT-сферы в том, что специалисты могут работать на российские или зарубежные компании не выходя из дома — и при этом получать зарплату мирового уровня. Поэтому у Компьютерной Академии «ШАГ» так много студентов по всему миру.

«ШАГ — это уникальное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка к сотрудникам, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания», — говорит генеральный директор академии по России Павел Специан.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Все 100% времени студенты проводят за практикой, отрабатывая различные кейсы. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии. Они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках. К слову, каждый студент обеспечен современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда студент по каким-либо причинам не смог посетить занятия. Помимо очного обучения, в Компьютерной Академии «ШАГ» существуют классы дистанционного образования.

Компьютерная Академия «ШАГ» работает в 22 странах мира, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты ещё в процессе обучения. А по его окончании выпускникам вручают диплом международного образца. И уже с прошлого года в стенах Компьютерной Академии «ШАГ» можно получить IT-профессию с дипломом государственного образца.

Сейчас можно получить образование по следующим специальностям:

И ещё более 20 направлений из IT-сферы для лучшего и уверенного будущего.

Поступая в «ШАГ», студенты получают не просто образование мирового уровня. Они становятся частью большого студенческого сообщества и могут, начав обучение в одной стране, закончить его в другой. Интересно начать обучение в Нижнем Тагиле, а выпуститься, к примеру, в Рио-де-Жанейро или Сиэтле. Кроме того, после выпуска студенты становятся сотрудниками крупнейших мировых компаний — Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и многих других.

Также при академии работает Малая Компьютерная Академия для детей 7–14 лет, чья учебная программа была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. Это комплексная программа обучения в сфере информационных технологий, построенная по следующим принципам: проектный подход, «от простого к сложному» и преемственность предметов.

В Малой Компьютерной Академии преподаватели-практики научат ваших детей программировать, создавать сайты, собственные компьютерные игры, работать с 3D-принтером, конструировать роботов, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многому другому. А объём полученных знаний поможет ребёнку сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями можно на мастер-классе, где дети познакомятся с разными IT-дисциплинами, а родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребёнка в недалеком будущем.

Для того чтобы одними из первых попасть на это мероприятие, просим заполнить на сайте академии специальную форму «Привет, Нижний Тагил!». Как только «ШАГ» откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!

Компьютерная Академия «ШАГ» Нижний Тагил — это мировой лидер в сфере IT-образования для взрослых и детей.

У академии более 166 филиалов в 23 странах и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники ШАГа работают в Cisco, Ebay, Amazon, IBM, Facebook, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

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