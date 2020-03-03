АН «Между строк» заняло шестое место в рейтинге «Медиалогии» по итогам 2019 года и остаётся самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых свердловских СМИ по итогам 2019 года. Агентство новостей «Между строк» заняло шестое место в списке 25 изданий, на новости которых чаще других ссылаются коллеги из региональных и федеральных средств массовой информации. Выше только федеральные издания Ura.ru и Znak.com, крупнейшие порталы Екатеринбурга Е1.ru и 66.ru, а также «Европейско-Азиатские новости». Кроме нашего агентства, Нижний Тагил в рейтинге представлен только порталом TagilCity.ru (восьмое место), который входит в федеральный холдинг 1st Media Invest. По сравнению с прошлогодним рейтингом АН «Между строк» повысило свой индекс цитируемости на 25 баллов.

Отметим, что сайт АН «Между строк» в 2019 году посетили 2,25 млн человек (в 2018 году — 1,64 млн), наш читатель стал солиднее: 31% посетителей входят в возрастную группу 55+, на втором месте возрастная группа 35–44 года (24,6%, в 2018 году именно эта группа была основной), на третьем — возраст 45–54 года (20,1% посетителей сайта).