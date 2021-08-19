Общество

АН «Между строк» разыскало героя из Нижнего Тагила, спасшего тонущую женщину на курорте ОАЭ

19.08.2021 11:11
Аватар пользователя Павел Булатов
АН «Между строк» разыскало героя из Нижнего Тагила, спасшего тонущую женщину на курорте ОАЭ

Турист из Нижнего Тагила Олег Волчков на одном из курортов ОАЭ спас от неминуемой гибели тонущую женщину. Информация о смелом поступке тагильчанина ранее  появилась в официальном паблике города, однако чиновники указали в сообщении другую фамилию. АН «Между строк» удалось разыскать героя и из первых уст узнать подробности захватывающей истории. 

«Произошло это где-то в начале июня на пляже отеля Ajman. Было раннее утро, а спасатели начинают работать немного позже. Начались отливы, вот двух женщин и унесло от берега течением. Одна, можно сказать, сама выплыла, а второй уже сил не хватило. У неё астма, она начала задыхаться и самостоятельно плыть уже не могла, хотя на воде держалась. Я в это время был на берегу, а в воде была моя супруга, вот ей и сообщила первая женщина, что её подруга тонет. А жена уже позвала меня на помощь. К этому времени вторую женщину отнесло за буйки метров на 70», — рассказал Олег АН «Между строк».

Попавшую в беду туристку попытался спасти молодой человек, дежуривший на пляже, но из-за сильной волны он не смог до неё доплыть.

По словам Олега, он не занимается плаванием профессионально, но регулярно ходит в бассейн, чтобы держать себя в форме. Раньше мужчина работал в Федеральной таможенной службе, а теперь развивает свой бизнес. Спасённые женщины рассказали эту историю менеджеру отеля, и тот написал на имя Олега благодарственное письмо за спасение постояльцев.

«Одна была из Ставропольского края, вторая, которую унесло далеко, — из Дагестана. Мы потом с ними, если можно так выразиться, подружились, обменялись телефонами. У той женщины, которая из Дагестана, есть база отдыха на берегу Каспийского моря, и она нас позвала в гости. И я ей пообещал, что в следующем году мы к ним приедем», — говорит мужчина.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, спасённые женщины были настолько благодарны чете Волчковых, что написали на имя главы города письмо с благодарностью. 12 августа в официальных пабликах администрации Нижнего Тагила появился пост о том, что мэрия ищет некоего Олега Бычкова, который помог двум женщинам при схожих обстоятельствах. По словам Олега, пока никто из чиновников с ним не связывался.

Фото: 
предоставлены Олегом Волчковым
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