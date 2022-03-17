Металлургов из Нижнего Тагила наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды семи металлургам ЕВРАЗ НТМК. Как сообщили в пресс-службе холдинга, указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены оператор поста управления рельсобалочного цеха Павел Ахрамович, главный специалист по техническому развитию аглококсодоменного производства технического управления Евгений Баранов, огнеупорщик цеха ремонта металлургического оборудования и печей Виктор Ивановский, аппаратчик коксохимического производства Александр Валов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха прокатки широкополочных балок Валерий Синицын, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции колёсобандажного цеха Михаил Трощенков. Подручный сталевара конвертерного цеха Виктор Потапенко удостоен звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».

«Все награждённые — профессионалы своего дела, имеют стаж работы более 25 лет, они наставники молодёжи, рационализаторы, активные участники Фабрики идей», — отмечают в компании.

Павел Ахрамович принимал активное участие в освоении в РБЦ новых видов крановых рельсов, Евгений Баранов внёс большой вклад в строительство новых доменных печей и освоение новой технологии вдувания пылеугольного топлива. Александр Валов в совершенстве знает технологические процессы сульфатного отделения, физико-химические характеристики коксового газа.

Виктор Ивановский добивается сокращения сроков ремонтов и, как следствие, снижения затрат на них без потери качества. При строительстве кольцевой печи в колёсобандажном цехе Виктор предложил новый метод заливки огнеупорного бетона, что позволило сократить время заливки на 5%.

Михаил Трощенков внёс значительный вклад в модернизацию заготовительного участка колёсобандажного цеха, при его участии установлено новое оборудование. Михаил ведёт строгий контроль за исполнением технологической дисциплины, улучшая качество продукции.

При участии Валерия Синицына освоено более 40 новых профилей металлопроката в цехе прокатки широкополочных балок. Он внёс большой вклад в освоение крупной двутавровой балки 40Ш7, которая рассчитана на самые тяжёлые нагрузки и предназначена для строительных конструкций, зданий и сооружений. При участии Виктора Потапенко проведена реконструкция конвертеров, освоены новые марки стали, реализован проект по увеличению стойкости футеровки конвертеров.