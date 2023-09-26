Металлургическая компания из Верхней Пышмы через суд требует от УВЗ вернуть многомиллионный долг

Металлургическая компания «УМК — Сталь» из Верхней Пышмы подала в суд на «Уралвагонзавод», требуя вернуть долги на сумму около 40 млн рублей. Соответствующее определение о принятии иска к производству опубликовано на сайте Арбитражного суда.

Как следует из определения, ООО «УМК — Сталь» требует взыскать с УВЗ задолженность по договору поставки в размере 37 млн 158,9 тысячи рублей, а также неустойку в размере 2 млн 613,8 тысячи рублей.

Предварительное заседание суда назначено на 16 октября 2023 года. Процесс будет проходить в здании Арбитражного суда Свердловской области.