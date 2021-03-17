Металлурги НТМК стали лауреатами конкурса «Инженер года – 2020»

Пять сотрудников ЕВРАЗ НТМК получили звание «Профессиональный инженер России». В рамках конкурса «Инженер года – 2020» специалисты предприятия отмечены в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба компании.

В номинации «Инженерная экономика» победили главные экономисты по эффективности бизнес-процессов Наталья Бритова и Андрей Горбань. Они участвуют в составлении стратегической программы развития цехов комбината, проводят комплексную технико-экономическую оценку вариантов развития, готовят аналитические материалы о строительстве новых мощностей или модернизации существующего оборудования.

В номинации «Чёрная металлургия» лауреатом стал начальник бюро железорудных и сыпучих материалов технического управления Владислав Темников. Он разрабатывает технологии переработки отходов чёрной металлургии и уже внедрил в производство 12 рационализаторских предложений и два патента на изобретения по использованию вторичной продукции металлургического производства в аглодоменном процессе. Сейчас на рассмотрении в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ находится ещё четыре заявки тагильского специалиста.

Лауреат в номинации «Техника высоких напряжений» – начальник лаборатории электропривода цеха эксплуатации электрооборудования Алексей Романкин. Он занимается внедрением высоковольтного частотно-регулируемого оборудования на объектах доменного и конвертерного производства ЕВРАЗ НТМК. Алексей – эксперт регионального чемпионата Worldskills High-Tech с 2016 по 2020 год.

В номинации «Машиностроение» лауреатом стал главный специалист цеха по ремонту металлургического оборудования № 3 Сергей Борисов. Он разработал новую технологию изготовления и ремонта валков шаропрокатного стана, что позволило увеличить срок службы валка в 2,5 раза. Сергей Борисов – инициатор и руководитель проекта создания и внедрения автоматизированных рабочих мест инженеров технологов-программистов на базе программного обеспечения ADEM. Также он занимается разработкой и внедрением аддитивных технологий в управлении главного механика ЕВРАЗ НТМК.



Денис Кошкаров вручает сертификат Сергею Борисову



Конкурс «Инженер года» ежегодно проводится Международным союзом научных и инженерных общественных объединений при поддержке правительства России для выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров. В 2020 году в нём участвовало более 70 тысяч человек из 63 регионов России, лауреатами стали 245 специалистов.