Металлурги НТМК переизбрали Владимира Радаева на должность председателя профсоюзной организации

Коллектив ЕВРАЗ НТМК переизбрал председателем первичной профсоюзной организации Владимира Радаева на ближайшие 5 лет. Радаев защищает права сотрудников предприятия уже более 20 лет.

Первичная профсоюзная организация ЕВРАЗ НТМК сегодня является одной самых сильных в стране. В её состав входит почти 20 тысяч человек. Много лет на предприятии действует коллективный договор, который гарантирует права трудящихся. В главном документе утверждаются социальные программы металлургов, мероприятия по улучшению условий труда, росту заработной платы и социальным выплатам.

«Я приложу максимум усилий для роста заработной платы металлургов, улучшения условий труда и развития социальных программ, чтобы оправдать доверие коллектива и достигнуть общих целей», — заявил Владимир Радаев.

На сегодняшний день у работников ЕВРАЗ НТМК один из самых наполненных социальных пакетов. На комбинате действует более 20 социальных программ, в том числе компенсация за аренду жилья, компенсация части процентов по ипотечным кредитам, льготное оздоровление, отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа.