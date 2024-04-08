Металлурги ЕВРАЗа разработали инновационное железнодорожное колесо 

Сотрудники бюро развития новых конструкций транспортного проката ЕВРАЗ НТМК разработали модель железнодорожного колеса с низконапряжённой конструкцией диска из особо прочной стали марки В. Изделие на 30% более износостойкое в эксплуатации и позволяет перевозить в вагоне на 200 кг груза больше. Первая опытно-промышленная партия из 1000 штук направлена российским потребителям.

Специалисты технического управления ЕВРАЗ НТМК работали над проектом с 2020 года. За это время были созданы марка стали и режимы термической обработки, позволяющие получить повышенную твёрдость изделия, написана новая программа для обработки колёс на станках с ЧПУ.

«За счёт низконапряжённой конструкции изделие равномерно воспринимает осевую нагрузку и распределяет её по всему сечению диска. Твёрдость колеса составляет не менее 360 единиц по Бринеллю, что приблизительно равно уровню твёрдости рельсов. Благодаря этому свойству его износостойкость выше на 30%. Масса новой модели колеса при этом меньше на 8% по сравнению с существующими моделями. Вагон, оснащённый этими колёсами, может перевозить на 200 кг больше полезного груза», — говорится в пресс-релизе компании.

Эффективность разработанной модели подтвердили в ходе испытаний на экспериментальном кольце научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве. За разработку колеса в 2023 году специалистов технического управления ЕВРАЗ НТМК отметили премией имени Черепановых. Конструкция получила патент.

«ЕВРАЗ НТМК на протяжении многих лет реализует программу по расширению сортамента проката транспортного назначения. Мы приобретаем новое оборудование, осваиваем передовые технологии, вводим в работу дополнительные мощности по механической обработке колёс, контролю качества. Железнодорожные колёса ЕВРАЗ НТМК отвечают самым высоким требованиям качества, и потребители это подтверждают», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Сегодня на ЕВРАЗ НТМК освоено более 80 видов железнодорожных колёс для грузовых и пассажирских вагонов, специального подвижного состава, метрополитена. Комбинат выпускает продукцию в соответствии с требованиями российских и мировых потребителей.