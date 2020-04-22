Металлурги ЕВРАЗ НТМК победили во всероссийском конкурсе «Инженер года»

Главный специалист по техническому развитию аглококсодоменного производства ЕВРАЗ НТМК Евгений Баранов и ведущий специалист центральной электротехнической лаборатории ЕВРАЗ НТМК Александр Серебренников стали победителями XX Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинациях «Чёрная металлургия» и «Электротехника». Металлурги получили сертификаты и звание «Профессиональный инженер России».

Евгений Баранов работает на НТМК 21 год. Опытный специалист прошёл путь от слесаря-ремонтника до заместителя начальника доменного цеха по производству. Евгений — автор 15 рационализаторских предложений и двух патентов на изобретения, наставник молодых работников. Награждён почётной грамотой правительства Свердловской области, почётной грамотой и благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ, а также благодарностью губернатора Свердловской области.

«Вся его деятельность направлена на совершенствование доменного процесса и улучшение условий труда. При его участии на доменных печах № 5 и № 6 освоена технология применения пылеугольного топлива. В 2019 году Евгений Баранов возглавил инициативную группу по техническому перевооружению участка разливочных машин доменного цеха. Проект позволит сэкономить до 2,5 кг кокса на тонну чугуна в год и увеличить мощность участка», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

Александр Серебренников пришёл на НТМК электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сейчас работает ведущим специалистом комбината. Александр внедрил более 60 рационализаторских предложений и изобретений, благодаря которым ежегодно экономится более 40 млн рублей.

Александр возглавляет инженерный клуб ЕВРАЗ НТМК. Он обучил более 20 молодых специалистов. Ведёт курсы повышения квалификации и проводит тренинги по теории решения изобретательских задач. Имеет звания «Эксперт ЕВРАЗа», «Лауреат молодёжной премии», «Лауреат премии им. Л. Я. Мехонцева».

Конкурс «Инженер года» проводит Российский союз научных и инженерных общественных организаций при поддержке федерального правительства с 2000 года. Имена металлургов ЕВРАЗ НТМК зачислены в реестр профессиональных инженеров России.