Металлопрокат ЕВРАЗа отправлен на строительство медцентров для борьбы с коронавирусом в семи городах России

Более 800 тонн металлопроката ЕВРАЗа отправлено на строительство российских медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Продукция поставлена на строительство медцентров в Москве, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Красноярске. Сегодня на всех стройплощадках завершена заливка фундаментов, строители приступили к монтажу зданий, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных регионах России Минобороны РФ строит 16 специализированных медцентров общей ёмкостью 1600 койко-мест, оснащённых необходимым медицинским оборудованием. Медцентры должны быть готовы к середине мая.

Нижнетагильский металлургический комбинат выпускает более 300 видов цельнокатаных строительных балок высокой прочности, швеллеры с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней полок от № 16 до № 30, № 40. Металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также даёт экономию металла.

Отгрузкой металлопроката занималась трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром. Компания обеспечивает своевременную поставку металлопроката, прорабатывает логистику, индивидуальные условия и даёт обратную связь по покупке металлопроката практически 24 часа в сутки.