«Место встречи хороших друзей в весёлой и непринуждённой атмосфере». Во Дворце культуры металлургов действуют клубы по интересам

На базе Дворца культуры металлургов Центра культуры и искусства НТМК успешно ведётся работа клубов по интересам для работников предприятия. Среди них немало творчески одарённых и увлекающихся людей. Проведя мониторинг интересов металлургов, женская комиссия профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК ГМПР совместно с творческим активом Центра культуры и искусства НТМК запустила социокультурный проект, ранее не имеющий аналогов на предприятии.

Сейчас наибольшей популярностью у работников ЕВРАЗ НТМК и дочерних предприятий пользуются работа караоке-клуба, киноклуба, литературной гостиной и клуба рукоделия «КлубОК Антистресс».

Одним из первых представил свою работу киноклуб. Его участники совместно с творческим активом ДК НТМК определяют кинофильм для общего просмотра и ряд вопросов для последующего обсуждения. В приоритете — фильмы с интересной режиссёрской задумкой, приятным визуальным сопровождением и необычной историей создания.

Литературная гостиная — часть работы риддинг-клуба «Тайны книжных страниц». Встречи посвящены календарным праздникам или событиям в жизни современного общества. Приглашённым гостем литературной гостиной несколько раз выступал заслуженный артист России Сергей Матвеев с авторскими поэтическими и прозаическими программами. Наряду с именитым гостем свои авторские или полюбившиеся произведения читают металлурги ЕВРАЗ НТМК и их родственники.

Клуб рукоделия «КлубОК Антистресс» собирает на своих занятиях металлургов, увлекающихся декоративно-прикладным искусством. Любопытно, что участниками клуба являются не только милые дамы, но и представители сильной половины человечества. На занятия приглашают мастеров разных направлений и техник. Недавно в клубе проводился мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в технике валяния.

Караоке-клуб — самый популярный среди металлургов ЕВРАЗ НТМК. Встречи его участников — это не только отличная возможность быть услышанным и прокачать свои вокальные способности, но и место встречи хороших друзей в весёлой и непринужденной атмосфере. Любой участник караоке-клуба может спеть свою любимую песню самостоятельно, а может попросить помощи у вокалистов ДК НТМК или зрителей в зале.

Кстати, ближайшая встреча участников караоке-клуба состоится 27 января в кафе ДК НТМК.

Занятия в клубах по интересам проводятся бесплатно для работников предприятия, на всех встречах работает кафе ДК НТМК, где можно поужинать или подкрепиться вкусными закусками и ароматной выпечкой.

В ближайшей перспективе — новые клубы по интересам и яркие социокультурные проекты!

Для того чтобы стать участником клуба и свободно посещать все встречи, нужно быть работником ЕВРАЗ НТМК или дочернего предприятия ЕВРАЗа и оставить заявку на участие по номеру телефона 49-06-65 или 8-912-62-23-729 (Венера Павликова).