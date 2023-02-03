«Место надо правильно оборудовать, но администрация считает это ниже своего достоинства». Прокуратура обязала мэра Нижнего Тагила устранить свалку снега на Новой Кушве

Жители района Новая Кушва в Нижнем Тагиле жалуются на свалку снега рядом со школой № 65. По их словам, недалеко от жилых построек грузовики МУП «Тагилдорстрой» ежедневно сваливают горы снега с реагентами. Эта проблема беспокоит тагильчан уже не первый год, рядом со свалкой располагаются не только дома, но и пешеходная дорожка, по которой ходят школьники.

Жители обратились с жалобой в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру, и в адрес главы города Владислава Пинаева было вынесено представление за нарушение правил складирования снега. Согласно ответу природоохранного прокурора Григория Битюкова, при осмотре территории в районе школы № 65, улиц Магистральной, Решетникова и Зеленостроевской было найдено несколько таких нарушений. В частности, снег складирован на высоту не менее 2-3 метров, что выше допустимых норм, вокруг места складирования не установлены знаки, обозначающие границы, отсутствует сплошной земляной вал и водонепроницаемое покрытие.

«Место для складирования снега надо не только верно выбрать, но и правильно его оборудовать, администрация Нижнего Тагила, видимо, считает это ниже своего достоинства. Чтобы воды не размывали грунт, необходимо оборудовать каналы и очистные сооружения. На территории Нижнего Тагила нет снегоприёмного пункта, который соответствовал бы требованиям законодательства, а также действующая площадка не соответствует санитарно-эпидемиологическому законодательству», — рассказал АН «Между строк» природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Согласно СанПиНу и требованиям к складированию снега, необходимо создавать полигон на специально отведённых площадках с водонепроницаемым покрытием, ограждённых сплошным земляным валом. Также можно вывозить снег на снегоплавильные установки.

«“Тагилдорстрой” уже вываливает снег прямо на улице Магистральной, а также на повороте к подъезду школы. Эта ситуация существует уже около 10 лет, на что в горхозяйстве города нам отвечают: предложите другое место для полигона, куда нам снег складировать. Летом на это место свозили строительные отходы, бордюры, грунт неизвестного происхождения, всё что не лень. Вопрос об этих проблемах мы задавали мэру Владиславу Пинаеву и во время его видеоконференцци перед Днём города. Тогда же мэр заверил, что разберётся. Потом про снежную свалку мы узнали, что это место выделено администрацией и они ничего не нарушают, кроме правил складирования», — рассказали жители журналисту АН «Между строк».

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, территория на улице Решетникова является единственным местом, которое администрация выделила под полигон для складирования, и сейчас туда продолжают свозить снег.