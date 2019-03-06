«Местные все в шоке»: кортеж Дмитрия Медведева парализовал движение в центре Люксембурга (ВИДЕО)

Жители Люксембурга оказались неприятно удивлены кортежем премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева, который находится с двухдневным визитом в Люксембурге, пишет в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Адагамов выложил видео, на котором запечатлены машины с охраной на узеньких улицах герцогства.

Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели. :-) pic.twitter.com/vQHxjsKLqX — Рустем Адагамов (@adagamov) 5 марта 2019 г.

«Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живёт. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели», — прокомментировал блогер.

В СМИ сообщается, что Медведев со своим коллегой Ксавье Беттелем после ужина вышли прогуляться по историческому центру города и случайно встретили министров юстиции и иностранных дел, а также главу государства — великого герцога Анри. Как передаёт «Комсомольская правда», чиновники обменялись дружескими приветствиями, а глава люксембургского правительства пошутил: «Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга».