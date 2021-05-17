«Мешало только отсутствие велодорожек». В Нижнем Тагиле прошёл первый велоквест по музеям

В Нижнем Тагиле 15 мая прошла «Первая космическая велогонка» по городским музеям. Участники квеста объехали на велосипедах и самокатах главные достопримечательности города и бесплатно посетили пять городских музеев. В первом велоквесте приняла участие журналист АН «Между строк».

Мероприятие, приуроченное к «Ночи музеев — 2021», организовали промогруппа Yesburg и Центр инновационных музейных технологий Екатеринбурга.

В 13:30 участники встретились у подножия Лисьей горы. На старте велосипедистам и «самокатерам» организаторы выдали отличительную майку и карту маршрута, по которой гонщикам предстояло найти в городе спрятанные QR-коды. А в самих QR-кодах было зашифровано название музея, в который предстояло отправиться.

Также для самых быстрых велосипедистов организаторы квеста придумали отдельный конкурс — команде нужно было сфотографироваться со всеми макетами паровоза Черепановых (таких в городе четыре).

В гонке участвовали студенты, школьники и взрослые с детьми. Соревновались друг с другом всего четыре команды.

«Жаркие дни всегда играют против нас, потому что молодых людей родители забирают на дачу. К тому же из-за долгих майских праздников у людей очень сильно график сбился», — объяснил причину небольшого числа участников организатор велогонок Александр Цариков.

Не секрет, что в Нижнем Тагиле плохо развита инфраструктура для велосипедистов: часто участники велогонки были вынуждены слезать с велосипедов, чтобы поднять транспорт по лестнице. Пришлось натерпеться и по пути из-за неровной дороги. Из-за отсутствия велодорожек гонщики доставляли дискомфорт и пешеходам.

«Велогонка крутая, было очень увлекательно искать паровозы, я вообще думал, что он у нас один. Единственное, что мешало, — это отсутствие велодорожек. Мы ездили по тротуарам, еле-еле удерживаясь, чтоб не сбить прохожих», — рассказал участник велогонки Константин Суконников.

Самой первой на финиш пришла команда «Подкожные клещи». За 2,5 часа студенты объехали пять музеев и сфотографировались со всеми паровозами Черепановых.

«Впервые участвовал в таком мероприятии. Ездить командой по городу было очень здорово, пусть мы и немного напугали пешеходов», — рассказал велосипедист Илья Калинин.

На финише каждой команде выдали сертификат на бесплатное посещение всех филиалов краеведческого музея Свердловской области.

«Мне понравилось, что у вас [тагильчан] очень высокий уровень “попадания”. Когда мы проводили гонки в Екатеринбурге, в среднем из шести музеев люди доезжали только до четырёх», — отметил организатор гонки Александр Цариков.

Организаторы первого велоквеста намерены и дальше проводить в Нижнем Тагиле подобные мероприятия, потому что город «оказался очень душевным». Только надеются, что в следующий раз желающих будет больше.