Мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву прочат скорую отставку

Несколько региональных и федеральных СМИ вновь заговорили о скорой отставке главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. При этом уточняется, что речь идёт не о каком-то наказании, а наоборот, о повышении чиновника. Так, проект «Региональные комментарии» пишет, что Владислав Пинаев в этом году не раз становился антигероем федеральной повестки. Журналисты припомнили казус градоначальника, когда он назвал «рядовым событием» инцидент с избиением девочки у школы № 56, и желание мэра «прошерстить» всех бюджетников, которые не ходили на выборы.

«Отставка Пинаева ожидается в 2025 году. Однако уже сейчас на место главы, по данным источников, готовят его первого заместителя Вячеслава Горячкина, который обучается в федеральной школе мэров. Необходимость в смене мэра уральские эксперты объяснили переходом Владислав Пинаева в областную команду. Однако источники напомнили, что в областном правительстве Пинаев не имеет авторитета и поддержки, а ранее ему там не нашлось поста. Усилить команду Куйвашева после собственных имиджевых провалов он точно не сможет. При вероятном перемещении Пинаева скорее будут рассматривать кандидатом в депутаты Госдумы или в Заксобрание, которое обновится в 2026 году», — пишет издание.

Telegram-канал «УралИнфоЗавод» в свою очередь не исключает, что и «Ростех» в лице «Уралвагонзавода» может выставить своего кандидата в случае отставки Пинаева.