Мэрия выделила садоводам Нижнего Тагила бесплатные места для продажи своего урожая на Центральном рынке

В Нижнем Тагиле Центральный рынок на улице Газетной готов предоставить местным садоводам постоянные бесплатные места для реализации своего урожая. Об этом рассказала начальник управления промышленной политики и развития предпринимательской деятельности Людмила Абдулкадырова.

Бесплатные места для пенсионеров организовали напротив входа в здание торгового комплекса. Там установили жёлтую торговую палатку из пластика с навесом от дождя. Центральный рынок открыт каждый день с 9:00 до 21:00.

Чтобы продавать выращенные овощи и фрукты, садоводы должны обратиться к администрации рынка, которая находится на втором этаже, рассказал АН «Между строк» менеджер по аренде рынка Андрей Бахтин.

Отметим, что закон об отмене несанкционированной торговли в Свердловской области ввели ещё в 2005 году, после чего в муниципалитетах в течение нескольких лет боролись со стихийными торговыми точками. В Нижнем Тагиле традиционно торговали на проспекте Ленина, у Привокзальной площади, а также на улицах Победы, Зари, Фрунзе в районе рынка «Феникс» и на улице Металлургов.