Мэрия предлагает тагильчанам выбрать название для нового спортивно-оздоровительного комплекса, который построят на Вые

В Нижнем Тагиле начинается строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе, в связи с чем мэрия приглашает горожан принять участие в определении его названия. Будущий комплекс, который возводится на месте бывшей воинской части, предложит тагильчанам широкий спектр возможностей для активного отдыха и занятий спортом.

На территории комплекса предусмотрены универсальный игровой зал для футбола, волейбола и баскетбола, современный 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, а также тренажёрный зал. Кроме того, планируется создание отделения для фиджитал-спорта, объединяющего физический и цифровой спорт.

Голосование за название уже открыто на официальном сайте администрации Нижнего Тагила. Сейчас предложено четыре варианта: «Тагил Арена», «Демидовский», «Выйский» и «Победа». Тагильчане могут выбрать один из вариантов или предложить свой собственный. Стоимость объекта — около 550 млн рублей, он должен быть введён в эксплуатацию в начале 2026 года.