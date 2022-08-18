Мэрия пообещала убрать из фойе Нижнетагильской филармонии старый стенд с выцветшими портретами почётных граждан 

В Нижнетагильской филармонии уже несколько десятков лет на втором этаже рядом с концертным залом располагается старый стенд с портретами почётных граждан Нижнего Тагила. Материалы на нём не обновляются уже давно, новые имена и фотографии людей, удостоенных этого звания, не появляются. Гости филармонии обратили внимание то, что в фойе вместо портретов Чайковского и Римского-Корсакова висят выцветшие фотографии почётных горожан.

Стенд располагался в здании Общественно-политического центра задолго до того, как большой зал и часть помещений мэрия передала филармонии. Сегодня он выглядит несовременно и неинформативно. Среди изображений известных в Нижнем Тагиле личностей можно найти заводчика Акинфия Демидова, бывшего управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарёва, экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, а также экс-мэра Николая Диденко. А вот Сергея Носова, Владислава Тетюхина, которые тоже являются почётными гражданами Нижнего Тагила, на стенде нет.

В пресс-службе администрации АН «Между строк» сообщили, что в профильных управлениях города вопрос об обновлении и переносе стенда из здания Нижнетагильской филармонии прорабатывается уже давно. Как только место и проект размещения будут подготовлены, СМИ и тагильчан известят об этом.

Сейчас список почётных граждан Нижнего Тагила насчитывает 110 имён, каждый год он пополняется двумя выдающимися личностями. Окончательное решение о том, кто получит звание, принимают депутаты городской думы тайным голосованием.

Звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» было учреждено 25 июля 1967 года. Первыми его получили участник гражданской войны Филипп Наумов, «народный директор» «Уралвагонзавода», Герой Социалистического Труда Иван Окунев и машинист экскаватора главного карьера Высокогорского рудоуправления Иван Усольцев.

В этом году звание присвоили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю Совета ветеранской организации акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод» Георгию Бедрику.