Мэрия Нижнего Тагила заплатит более 292 млн рублей за трамвайные перевозки

За два года администрация Нижнего Тагила готова вложить в МУП «Тагильский трамвай» 292 млн 990 тысяч рублей из городского бюджета. Такая сумма указана как начальная стоимость контракта по перевозке пассажиров на трамваях. Конкурс на обслуживание девяти трамвайных маршрутов в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года администрация объявила 2 июня.

Согласно документации, на каждом из трамвайных маршрутов подрядчик должен обеспечить наличие низкопольных вагонов. Салоны трамваев должны быть оборудованы комплексом видеонаблюдения, автоматизированным контролем оплаты проезда и оснащены спутниковой навигацией, отчёт о работе которой подрядчик обязан предоставлять мэрии.

Максимальный срок эксплуатации трамвая должен составлять не более 20 лет. В случае аварии исполнитель контракта должен осуществлять замену транспортного средства, вышедшего из строя на маршруте, а также устранять причины ДТП и нарушений правил дорожного движения с участием трамваев. Для вагонов должны быть обеспечены техническое обслуживание и ремонт.

До декабря 2023 года на эти цели будет потрачено 65 млн 521 тысяча рублей, в 2024 году — 145 млн 471 тысяча рублей, с января по июнь 2025 года на обслуживание трамваев уйдёт 77 млн 996 тысяч рублей.

Осенью прошлого года Минтранс РФ принял решение о выделении в 2023–2025 годах субсидий на развитие наземного электрического транспорта.

В 2023 году на эти средства планируют закупить новые трамвайные вагоны, построить 4,8 км трамвайных путей в Алтайском микрорайоне (Ленинградский проспект, улицы Автомобилистов, Алтайская, Юности), а также отремонтировать 28,6 км путей на Ленинградском проспекте, проспектах Мира и Ленина, улицах Фрунзе и Островского.