Мэрия Нижнего Тагила заплатит 30 тысяч рублей пенсионерке, которую покусала бездомная собака

В Нижнем Тагиле пенсионерка обратилась в прокуратуру Ленинского района города после того, как на неё напала бездомная собака. В январе 2024 год женщина возвращалась домой с работы в микрорайоне «Старатель», когда на улице Дунайской собака вцепилась ей в ногу. Отбить её помогла женщина, проходившая мимо.

Пострадавшая испытала сильную физическую боль и страх. Она обратилась в травмпункт поликлиники, где ей обработали рану и назначили уколы от бешенства, которые она получала до апреля 2024 года.

При этом ответственность за мероприятия по обращению с животными без владельцев, включая отлов, транспортировку, учёт, устройство и содержание, согласно закону Свердловской области, лежит на муниципалитета. Для защиты прав пенсионерки прокуратура подала исковое заявление в суд с требованием взыскать с администрации города компенсацию морального вреда. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пенсионерки 30 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Отметим, что это не первый случай, когда в адрес мэрии приходят судебные иски о покусанных безнадзорными животными тагильчанах. В феврале 2024 года на 17-летнюю школьницу напала стая безнадзорных собак. Тогда через суд с администрации города взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу. В марте была покусана 11-летняя школьница. В этом случае компенсацию морального вреда оценили в размере 50 тысяч рублей.