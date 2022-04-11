Мэрия Нижнего Тагила за 4 месяца потратит 3 млн рублей на отлов бездомных собак

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся отловом безнадзорных животных в городе. Соответствующая закупка была размещена администрацией города, начальная цена контракта составляет 3 млн рублей. По контракту подрядчик должен отлавливать собак до 30 июля этого года, но сам контракт будет действовать до 31 августа 2022 года.

Согласно проектной документации, после того как собаку поймают, её должны осмотреть, обработать от паразитов и вакцинировать против бешенства и других опасных заболеваний. Кроме того, в ходе процедур животных должны стерилизовать и маркировать.

Общая стоимость услуг рассчитывается в соответствии с единичными расценками. Так, стоимость стерилизации одной собаки оценивается в 2 тысячи 243 рубля, её отлов условно оценивается в 372 рубля, транспортировка животного стоит 447 рублей, а содержание — 480 рублей за сутки. Чтобы вернуть собаку обратно на улицу, потребуется 447 рублей, стоимость прочих расходов составит 101 рубль.

Отчёт об отловленных животных подрядчик должен предоставлять заказчику каждый месяц. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика городского хозяйства».

«Если же у отловленного животного обнаружили регистрационный знак, микрочип, татуировку, жетон или любую информацию о местонахождении владельца, то сотрудники приюта обязаны сообщить владельцу об отлове его животного любым доступным способом. Также владельцы потерявшихся животных вправе обратиться в приют за достоверной информацией, которая должна предоставляться бесплатно», — говорится в проектной документации.

В первую очередь отлавливать будут агрессивных собак и тех животных, которые находятся возле учреждений образования и здравоохранения, а также в местах массового скопления людей. Животных без владельцев умерщвлять запрещено. Исключение составляют тяжёлые болезни, которые были установлены ветеринаром.

В проектной документации сказано, что отлавливать собак должна бригада не менее чем из двух человек. При себе у сотрудников подрядной организации должно быть удостоверение на право отлова животных без владельцев.

Отловщики не могут жестоко обращаться с животными, забирать стерилизованных собак, имеющих неснимаемые и несмываемые метки, а также делать это при детях. Кроме того, им запрещено пользоваться лекарственными средствами и приспособлениями, которые могут нанести увечья животному.

В начале апреля в Свердловской области появилась интерактивная карта с контактами специалистов местных администраций, ответственных за отлов бродячих животных. Всего в Нижнем Тагиле с начала марта поймали 233 особи, больше всего собак отловили в Тагилстроевском районе.

Отметим, что согласно действующему законодательству все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены обратно на улицу.

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