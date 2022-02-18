Мэрия Нижнего Тагила внесла в список недобросовестных подрядчиков три компании 

В Нижнем Тагиле в 2021 году три компании были включены в реестр недобросовестных поставщиков на основании жалоб заказчиков. Об этом сообщил начальник управления муниципальных закупок администрации города Ринат Сулейманов на заседании комиссии городской думы по бюджету, экономической политике и инвестициям.

В число недобросовестных поставщиков включили ООО «Уралстроймонтаж», которое занимается строительством моста на улице Циолковского. Компанию внесли в реестр за неисполнение обязательств по строительству дорог в микрорайоне Муринские пруды. Причиной нарушения контракта стали внесённые подрядчиком в проектную документацию изменения, после которых конечный результат работ не смог бы соответствовать проекту. В 2020 году мэрия обратилась с жалобой на компанию и ФАС внесла её в список недобросовестных поставщиков. Соглашение на сумму 551 млн рублей о строительстве дорог и прилегающих коммуникаций было заключено в 2017 году.

Недобросовестной была признана и местная строительная компания «АЯКС». Она выиграла конкурс на выполнение ремонтных работ зала коллегий и коридора в здании администрации города на Пархоменко, 1а, но уклонилась от заключения контракта. В итоге работы выполнило МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» за 1,8 млн рублей.

Третья компания — ООО «Смарт Хоум» из Москвы, выполняющая услуги по подписке и доставке периодических изданий, — отказалась исполнять заключённый с Центральной библиотекой Нижнего Тагила контракт в соответствии с законодательством.

Также начальник управления муниципальных закупок Ринат Сулейманов рассказал депутатам о том, что за прошедший год администрация Нижнего Тагила сэкономила на госзакупках 59 млн рублей. Всего за год на проектную документацию и заключение контрактов было потрачено около 3 млрд рублей. Мэрией было размещено 498 закупок, в итоге контракты были заключены по 412 из них.