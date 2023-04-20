Мэрия Нижнего Тагила в третий раз ищет подрядчика для реконструкции дома-музея Мамина-Сибиряка в посёлке Висим

Мэрия Нижнего Тагила в третий раз разместила на портале госзакупок заявку о поиске подрядчика на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Здание, в котором учился Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович». Ветхое строение располагается в посёлке Висим Горноуральского городского округа.

Летом 2022 года администрация дважды объявляла аукцион за 3,5 млн рублей, но не получила ни одной заявки. Теперь же стоимость закупки повысилась до 5,3 млн рублей.

Согласно проектно-сметной документации, в эту сумму входит реконструкция фасада и крыши здания — 4,6 млн рублей, 55,6 тысячи на оборудование временных сооружений, 14,9 тысячи рублей на захоронение и вывоз мусора, а также 94,2 тысячи на непредвиденные расходы. Помимо этого, в бюджет проекта заложены средства на возмещение затрат по уплате подрядчиком налога — 510,2 тысячи рублей.

В деревянном доме в 1852 году родился и жил до 1872 года известный русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. В январе 1959 года в здании открыли мемориальную комнату прозаика, а в 1979 году после реконструкции заработал литературно-мемориальный музей Мамина-Сибиряка. К 150-летию писателя в 2002 году здесь провели капитальный ремонт и открыли новую экспозицию. В наши дни музей является филиалом Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».