Мэрия Нижнего Тагила в 2022 году планирует продать 7 объектов недвижимости за 20 млн рублей

В этом году казна Нижнего Тагила должна пополниться от продажи семи объектов недвижимого имущества. Соответствующее решение сегодня, 26 мая, на заседании гордумы поддержали все 25 парламентариев. Ранее предложение было рассмотрено на комиссии по предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

В список вошло двухэтажное здание на улице Космонавтов, 108, которое находится в аварийном состоянии. Здание планируют выставить на торги. Площадь постройки занимает почти 1400 квадратных метров, здание признано аварийным. Уже несколько лет здесь не ведётся обучающий процесс, а дети занимаются в корпусе на улице Верхняя Черепанова, 50.

Также объектами, которые выставят на продажу, оказались несколько построек на улице Металлургов, которые относятся к зданиям административно-бытового комбината. В план приватизации попали здание и гараж на улице Ангарской, 2, здание на улице Цементной, 14, которое относилось к детскому центру, но управление образования от него отказалось. Кроме того, будут приватизированы квартиры и комнаты, сдаваемые в аренду, на улицах Бажова и Ильича.

При продаже данных объектов в бюджет города в этом году может дополнительно поступить около 20 миллионов рублей, заявила начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова.