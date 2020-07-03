Мэрия Нижнего Тагила утвердила перечень дворов и общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году

В администрации Нижнего Тагила 3 июля состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2024 годы», в рамках которого был утверждён перечень дворовых и общественных территорий для включения в заявку на предоставление субсидии из областного бюджета на благоустройство в 2021 году.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в этом году на благоустройство дворов заявились три претендента. В итоге, в число кандидатов на реконструкцию в 2021 году были включены две дворовые территории по адресам улица Космонавтов, 10/ Ермака, 46, а также двор, прилегающий к домам № 87 и 95 по улице Газетная. Третья заявка была отклонена, поскольку она не соответствовала нормативным актам, регламентирующим порядок предоставления документов.

В итоговый шорт-лист общественных территорий, который составлялся с учётом результатов рейтингового голосования тагильчан, вошли шесть объектов. По каждому из них уже сформированы эскизные проекты и сметная стоимость работ, которая составляет 430 млн рублей.

В частности, реконструкция лесопарковой зоны «Пихтовые горы», согласно проекту, должна составить 147 млн рублей, «Площади танкостроителей» – 53 млн рублей, сквера за МБУ «Дворец культуры Юбилейный» – 73 млн рублей, общественной территории в районе домов №15,15а,15б,17,19 по Черноисточинскому шоссе – 39 млн рублей, «Аллеи Рандеву» около медицинского колледжа – 21 млн рублей, а первый этап благоустройства парка культуры и отдыха металлургов будет стоить 97 млн рублей.

Утверждённый список в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.